Prende il via oggi al museo Dart di Dolianova il primo festival di letteratura contemporanea organizzato da Casa Falconieri e Argonautilus. Quattro appuntamenti, fino a metà dicembre, dedicati ad autori sardi e ai racconti di personaggi, luoghi, emozioni.

Si parte stasera alle 18.30 con la presentazione del romanzo di Antonello Boggio “Assassinio all’isola di San Pietro".

Venerdì 21 novembre sarà la volta di Eleonora Carta con “I giorni del corvo”.

Giovedì 27 novembre, spazio alla musica con il volume di Maria Gabriella Ledda “Tra le mie corde” dedicato al percorso artistico di Mauro Palmas compositore e polistrumentista.

Chiusura il 18 dicembre con Francesco Abate e il suo ultimo romanzo “Gli indegni” edito da Einaudi.

© Riproduzione riservata