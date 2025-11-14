Dopo le anteprime di Olbia, Oristano, Sassari e l'ultimo grande successo a Nuoro, l'amore per la musica in vinile fa la sua discesa anche nel capoluogo: domenica 16 il Fabrik di Cagliari sarà teatro della Fiera della Musica, organizzata da Marco Ribaudo del negozio nuorese "Mr. Musick" e dall'associazione Il Discobolo Sardo.

La mostra-mercato fa il suo annuale ritorno con una collezione di oltre diecimila esemplari, fatta di dischi nuovi, usati e rarità viniliche, oltre ai necessari supporti di ascolto audio, di cui alcuni veri e propri pezzi di antiquariato. Tra banchetti, vendite ed esposizioni, l'iniziativa sarà divisa tra un turno mattutino, che avrà inizio alle 10 e terminerà alle 13, e a seguire un turno pomeridiano dalle 15 alle 20. Oltre a Ribaudo, saranno presenti ad esporre Bruno Scatena e Salvatore Gioia.

Dopo l'inaspettata partecipazione di pubblico alla nuorese Exmè Vinyl Gallery, l'appuntamento cagliaritano è solo l'ultima data per ora sul calendario del Discobolo Sardo, in attesa di nuove occasioni per appassionati nel 2026.

