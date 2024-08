Alp e Anhelina sono un ragazzo e una ragazza di sedici anni e sono pronti a volare dai loro paesi di origine, Turchia e Ucraina, verso la Sardegna. Hanno scelto di frequentare l'anno scolastico che sta per cominciare nell'isola con il progetto Afs Intercultura, associazione che dal 1955 si occupa di organizzare e promuovere scambi ed esperienze interculturali, e ora cercano due famiglie che possano ospitarli.

«Siamo molto felici di poter ospitare Alp e Anhelina. Lei arriva dall'Ucraina e siamo orgogliosi di esser riusciti a far arrivare dei ragazzi ucraini in Italia per un intero anno scolastico» specifica Alessandra Piredda, presidente del centro locale Intercultura di Guspini-Medio Campidano. «Arriveranno in Sardegna il 7 settembre per poi tornare nei loro paesi il prossimo luglio, con il bagaglio di esperienze e ricordi della nostra regione».

«Cerchiamo due famiglie ospitanti, residenti in diverse zone dell'isola, non solo nel Medio Campidano ma anche nelle province di Oristano, Carbonia-Iglesias, Sassari, Tempio, La Maddalena, Alghero, Olbia e Tortolì-Lanusei. Dopo il covid è un po' più difficile trovare le famiglie ospitanti, non solo qui in Sardegna – dove il senso dell'ospitalità è forte e radicato - ma in ogni parte del mondo, siamo sempre grati alle famiglie e alle persone che aprono le loro porte ai ragazzi Intercultura, e che accolgono i nostri ragazzi in ogni parte del mondo per gli scambi» continua Piredda.

Sono una trentina i ragazzi che arriveranno in Sardegna a settembre per frequentare qui sull'isola il prossimo anno scolastico, i ragazzi sardi che andranno all'estero sono un centinaio. «Dal 1° settembre riapriamo le domande di iscrizione al concorso» precisa la coordinatrice locale Intercultura.

Per informazioni sull'ospitalità e sul progetto è possibile contattare il centralino al numero 0577 900001 oppure online il centro Intercultura più vicino.

