Una serie di eventi da venerdì al 5 novembre per valorizzare il ruolo storico e socio-politico di Enrico Berlinguer nel quarantesimo anniversario della sua scomparsa e consentire alla città di riappropriarsi della innegabile importanza che ebbe nella sua formazione culturale e politica. Il calendario delle iniziative culturali promosse dal Comune di Sassari si intitola “Non solo uno per uno. L’eredità morale di Enrico Berlinguer”.

Si parte venerdì 15 novembre alle 17.30 in via Cagliari (all’altezza di piazza Castello) dove sarà inaugurata l’installazione artistica luminosa che ricorda l'illustre sassarese con una delle sue frasi più significative. Sarà presente Tiziano Corbelli, direttore artistico e ideatore del progetto che si è evoluto in un percorso artistico che ha attraversato tutta l’Italia, celebrando i cantautori, gli artisti e le personalità di spicco.

Gli altri eventi. Sabato 30 novembre alle 18 all’Ex-Ma.ter in via Zanfarino spazio alla promozione della lettura con la presentazione del libro “Opposizione – L’ultima battaglia di Enrico Berlinguer” di Luca Telese. Il 2 dicembre spazio al convegno “Enrico Berlinguer: la pace, bene supremo, bene di tutti” curato dalla Fondazione Enrico Berlinguer.

Il Cityplex Moderno propone dei matinée per studenti con la proiezione del film “Berlinguer - La grande ambizione” diretto da Andrea Segre e interpretato da Elio Germano che ha vinto per questo ruolo il Premio Gassman.

A chiudere il calendario delle iniziative, la messa in scena all'Astra dello spettacolo della Compagnia Teatro Sassari "La partenza di Enrico", di Cosimo Filigheddu.

