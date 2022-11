L’amministrazione comunale di Suelli aderisce al progetto di programmazione territoriale “Trexenta: una storia, tante storie da raccontare” finanziato dalla Regione Sardegna con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo turistico attraverso la costruzione di una rete che, a partire dalle eccellenze archeologiche, intercetti ulteriori beni storico-culturali e ambientali di pregio rendendoli fruibili a tutti.

“Stiamo portando avanti da ormai diversi anni una serie di iniziative in grado di ridare lustro al preziosissimo patrimonio storico e culturale del nostro territorio”, dice il sindaco Massimiliano Garau.

Grazie all’adesione alla programmazione territoriale (sono coinvolti tutti i Comuni dell’Unione della Trexenta) e con i soldi stanziati dall’assessorato regionale alla Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio sarà possibile intervenire sulla valorizzazione dei siti archeologici di Suelli.

In particolare sono due i progetti approvati e finanziati: il primo riguarda la realizzazione di infrastrutture digitali (con componenti interattive e multimediali) di ausilio alla visita dell’attuale Casa Museo e del futuro Centro espositivo Archeologico dedicato al Nuraghe Piscu e il secondo prevede il completamento della messa in sicurezza, decoro e arredo dell’area attorno al Nuraghe per migliorare l’accessibilità e la fruibilità del sito.

