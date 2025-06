Vada per il mare, ma le infradito sotto gli abiti in città? Per qualcuno un sacrilegio. Eppure se vogliamo essere nel mood dell'estate 2025 dobbiamo arrenderci: i sandali flip flop, infradito, rasoterra con suola di gomma, più o meno minimaliste, più o meno colorate sono le scarpe estive anche in città più di tendenza.

Chiariamoci, non abbiamo inventato nulla: le infradito sono uno dei primi stili di scarpe nella storia. Se ne trovano esempi nell’Antico Egitto poi, secondo Rebecca Shawcross, curatrice senior del Shoe Museum di Northampton, si sono infiltrate per la prima volta nella moda occidentale negli anni '60, prendendo ispirazione dai sandali zori infradito giapponesi. Sdoganate poi dalle ciabattone tedesche Birkenstock che hanno sbaragliato il mercato, e dalle Crocs, gli zoccoli ortopedici in gomma che tra collaborazioni e personalizzazioni restano una scarpa moda multiuso amatissima.

Quest’anno a rilanciare la tendenza sono state un paio di infradito da 670 sterline di The Row abbinate ai jeans. All'inizio di quest'anno, il marchio di lusso guidato dalle star della TV diventate designer Mary-Kate e Ashley Olsen ha incluso le infradito in tessuto nero e suola in gomma rossa nella loro ultima collezione. Sebbene molte persone fossero indignate dal prezzo a tre cifre, sono andate rapidamente esaurite e ora per conquistarle c'è addirittura una lista d'attesa. Si sono viste anche sulle passerelle: da Chloè flip flop trasparenti, da Ferragamo eleganti in pelle, da Christopher Esber trasparenti lucide (250 sterline), mentre Miu Miu ha decostruito le classiche Mary Jane, tagliando la forma della punta a mandorla per aggiungere un infradito frontale. Dolce & Gabbana ha una collezione in edizione limitata con Havaianas che spazia dalla pelliccia sintetica ai cinturini in macramè (120 sterline) e fondo giungla.

A benedire ulteriormente la tendenza ci si sono messe anche le celebrities: Hailey Bieber è stata fotografata mentre indossa infradito Toteme con pantaloni sartoriali a vita bassa, mentre l'outfit preferito dalle influencer di moda sono i pantaloni jazz abbinati a infradito casual minimaliste di A. Emery o Aeyde. All'hotel Martinez a Cannes durante il festival a maggio la modella Irina Shayk è stata fotografata con un paio di Mango con borchie. Le varianti che fanno meno pausa bar in spiaggia abbondano nei negozi: si va dai modelli in pelle, a quelli con micro tacco a spillo super di moda, ad altri con lacci che si arrotolano alla caviglia oppure infradito con materiali non gommosi.

Poi ci sono le Havaianas, le originali brasiliane, un mondo in cui tra collaborazioni celebri (l'ultima con Gigi Hadid), modelli classici, collezioni nuove, trovare l'infradito per i nostri gusti non è difficile: si va dalle nuove Slim Square con punta squadrata alle superclassiche giallo verde con i colori del paese, passando per la nuova Boho Collection, un’interpretazione contemporanea dello spirito bohémien degli anni '70. Bestseller anche le tartarugate di Ipanema, il marchio brasiliano che oltre ai classici ha modelli moda di design in mille colori e combinazioni.

Bene sapere però che ai nostri piedi non fanno tanto bene. Helen Branthwaite, consulente clinica del Royal College of Podiatry, sottolinea che «lo stile di una scarpa infradito altera principalmente la funzione del piede poiché il modo in cui cammini deve affrontare la mancanza di fissaggio sul piede. L'adattamento avviene per un periodo di tempo prolungato e chi indossa costantemente questo stile di scarpe può scoprire che in inverno non può più indossare comodamente una scarpa o una scarpa da ginnastica». Il suo consiglio: «La variazione è fondamentale e aiuta il piede a rimanere forte e allo stesso tempo a essere sostenuto».

