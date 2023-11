I Comitati Pari Opportunità presso gli ordini degli avvocati italiani avevano già da tempo programmato gli incontri nelle scuole per il progetto #generazionePari. Il primo appuntamento è stato fatto coincidere con la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. L'incontro è fissato per sabato alle 8.30 nella Sala conferenze della Camera di Commercio di Sassari

La prima scolaresca coinvolta è quella del Liceo classico, musicale e coreutico "Azuni" di Sassari. Dopo i saluti di Paolo Mureni, della Giunta camerale, e di Antonio Deroma, dirigente del liceo sassarese, sono previsti gli interventi di Anna Soro, presidente del Comitato pari Opportunità dell'ordine forense di Sassari e di Andrea Marco Piras, dell'ordine sassarese.

Contemporaneamente alti avvocati dell'ordine forense saranno presenti nel Liceo Scientifico "Spano" di Sassari e nell'istituto "Pellegrini" di Sassari, mentre il 30 novembre si terrà un incontro nell'istituto Magistrale sassarese.

