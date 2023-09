Alla vigilia della cerimonia della 22ª edizione, che andrà in scena domani (ore 20) al Teatro Mario Ceroli di Porto Rotondo, trapelano alcune indiscrezioni sui vincitori del Premio Navicella Sardegna.

La giuria, presieduta da Franco Cuccureddu, è come sempre abbottonata sui nomi, che verranno svelati solo nel corso della serata dalla conduttrice Egidiangela Sechi, ma in pole position, in lizza per uno dei sei premi che verranno consegnati tra cinema, sport, spettacolo, letteratura e scienza, ci sarebbero la cantante gallurese Daniela Pes, recente vincitrice della Targa Tenco per la migliore opera prima con l’album “Spira”, e il regista Paolo Zucca, autore di film di successo come “L’arbitro” con Stefano Accorsi e “L’uomo che comprò la luna” con Jacopo Cullin.

Altro protagonista della serata sarà Federico Palmaroli: l’autore delle celebri “Frasi di Osho”, vincitore del Premio Olimpia Matacena 2022, tornerà a Porto Rotondo per consegnare il riconoscimento per la Comunicazione al suo successore nell’albo d’oro del premio intitolato a una delle anime della manifestazione, scomparsa 10 anni fa. In questo caso si parla di un notissimo giornalista della Rai.

