«Partiamo dalle immagini dell'antichità», dalla «Dea Madre nei suoi diversi modelli» e poi «Lei la Sacerdotessa raffigurata nel bronzetto nuragico. Tutte e tante figure femminili, simbolo prezioso ma troppe volte dimenticato nei "tempi moderni", ed è proprio da lì che vogliamo partire, indietro di qualche millennio, per ricordarvi e per non dimenticare l'importanza della Donna ieri, oggi, domani e sempre. Non dimenticatelo mai».

È questo il messaggio lanciato dalla cooperativa “La Pintadera” di Torralba che, insieme all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pier Paolo Mulas, ha organizzato l’evento dal titolo “Immagini di donne e universo femminile nell’antichità”, che prevede una conferenza curata da Franco Campus.

L’appuntamento è in programma sabato 11 marzo, alle 18, al museo archeologico.

La cooperativa gestisce, oramai da molti anni, anche il complesso archeologico di Santu Antine.

