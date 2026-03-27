Dopo l'ospitata di una speciale trasferta, altra musica è in arrivo nel cuore del capoluogo. L'Off di Cagliari sarà teatro di ben due serate di pura energia punk, con soli progetti isolani: mentre sabato saranno i Nugoro Rude ad alzare i volumi, dalle 19:30 al bar popolare di via Eleonora d'Arborea 3, l'indomani toccherà ai cagliaritani Vampstones, al fianco dei The Nerdz dalle 19.

In un quintetto che raccoglie alcuni nomi storici della scena nuorese – e non solo del settore punkeggiante – i Nugoro Rude attendono ancora l'esordio discografico ufficiale, pur vantando una schiera di seguaci anche oltre i confini della Barbagia. E ciò grazie al loro ska-punk, sempre militante e al contempo scanzonato, figlio di vicoli e "tzilleri" di Nuoro, in sonorità che flirtano anche con garage rock, reggae e tocchi hardcore.

Sono invece di recente creazione i Vampstones, in un punk rock crudo e tagliente concepito da menti provenienti da band quali The Colvins, Lazy Bones e Who Killed Marylin, tra riff aggressivi, ritmi incalzanti e sonorità distorte: lo scorso 11 febbraio hanno debuttato con il singolo "Rave of the Living Dead". Si forma invece nel 2023 tra Villasor e Serramanna il trio dei The Nerdz, anch'essi ancora in attesa di pubblicazioni ufficiali, con il loro distintivo "nerd-core".

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