I Santi con un libro in mano sono tre: Nicola, Lorenzo e Antonio Abate. Il primo è anche il patrono di Sassari, per questo sulla sua figura si soffermerà in particolare l'evento di domani nella Pinacoteca Nazionale, con inizio alle 10.30.

Il museo di piazza Santa Caterina, in collaborazione con l’Associazione Ma…donne, presenta un laboratorio didattico, che vedrà al centro dell’attenzione l’opera trecentesca realizzata dal pittore Mariotto Di Nardo, dal titolo “Trittico dei libri”.

Nel trittico, ognuno dei Santi raffigurati, Nicola, Lorenzo e Antonio Abate, tiene in mano un libro. E su tutti spicca la figura di San Nicola. L’approccio visivo al dipinto sarà arricchito dalla lettura di racconti sui miracoli e opere di carità del protagonista. Aspetti e curiosità dell’umano e del divino: povertà, generosità e anche delitti efferati ma con un lieto fine. Il furto di un cadavere, povere fanciulle in difficoltà, un padre crudele e disperato, un oste assassino e la sua salamoia. Situazioni complicate che non impediranno al Santo di rimettere tutto a posto con i suoi miracoli.

Nel corso dell’attività laboratoriale, particolarmente indicata per i bambini, verrà realizzato un segnalibro a tema, la cui creazione sarà guidata da Evelin Piras.

