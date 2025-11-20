Saranno 26 le esibizioni tra musica, danza e recitazione di studentesse e studenti delle scuole medie e superiori della Sardegna che metteranno alla prova il coraggio salendo sul palco. L'appuntamento con la semifinale regionale è per domenica 23 novembre alle 17.30 al Teatro Civico di Sassari.

Arrivato alla decima edizione "Un bullo da palcoscenico" è un talent unico nel suo genere, che si avvale del linguaggio dell'arte performativa per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo. La manifestazione è organizzata dall'associazione culturale Music&Movie diretta da Roberto Manca che come di consueto farà anche da presentatore. Gli studenti arrivano dalle scuole di Cagliari, Porto Torres, Perfugas, Olbia, Alghero e Sassari e avranno tre minuti per dimostrare il proprio talento.

La semifinale di domenica porterà in scena Ariele Arosio, Rita Milia, Floating Turtle, Giulia Olivati, Beatrice Passamonti, Aurora Maria Sardu, Irene Mureddu, Alessia Sini, Veronica Satta, Greta Garrucciu, Giorgia Pinna, Giuseppe Piras, SkaMax, Viola Maddalena Porqueddu, Federica Luciano, Giulia Grazia Craba, Sofia Madeddu, Greta Aramini, Alessandra Contini, Elena Senes, Giulia Meloni, Eleonora Salatino, Sophia Salvio, Giuseppe Obinu, Eléna Pilisi, Testa Plastica, Sara Cossu, Sofia La Pegna, Maria Barbato e Shaira Sara Sechi.

A valutare le esibizioni sarà una giuria di esperti composta da Sharon Podesva, Francesca Arca, Bernadette Casu, Fabrizio Sanna, Lory Warner, Simona Cillo e Laura Calvia, tutti presenti con entusiasmo per supportare i giovani artisti. L'evento, condotto da Roberto Manca, si avvarrà anche della partecipazione speciale di Maria Paola Curreli, ex insegnante ed ex dirigente scolastica, attivista Agedo.

La finale è programmata per il 10 febbraio 2026 al Teatro Comunale di Sassari.

