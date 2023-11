Il concerto “Hot off the press” chiude dopodomani la rassegna “I mercoledì del Conservatorio” 2023. L'appuntamento è per le 19 nella sala Sassu dell'istituto musicale sassarese con un sestetto formato dai docenti del "Canepa": Massimo Carboni (sax tenore), Paolo Carta Mantiglia (clarinetto), Antonio Pitzoi (chitarra), Mariano Tedde (pianoforte), Paolo Spanu (contrabbasso) e Luca Piana (batteria).

Il programma prevede brani originali composti dagli stessi artisti (Max the Max di Antonio Pitzoi, Alma di Paolo Spanu, Nereide e Ymir di Mariano Tedde), insieme a Invitation di Bonislaw Kaper (arrangiamento di Antonio Pitzoi) e due pezzi del trombettista canadese Kenny Wheeler, Gentle piece e Mark time.

La dimensione del sestetto si pone a metà strada tra la big band e una piccola formazione: due fiati e chitarra elettrica possono costituire talvolta una piccola sezione fiati, sostenuti dal resto della ritmica, oppure la chitarra può occuparsi della tessitura armonica o ritmica assieme al piano, offrendo molte soluzioni sia per studiare un repertorio, sia per sperimentarne uno nuovo. L’ingresso è libero e gratuito.

Il ciclo di concerti del mercoledì ha offerto quest’anno un totale di 30 eventi, un record per la rassegna, distribuiti tra febbraio e novembre e sostenuti da un’affluenza di pubblico senza precedenti.

I “mercoledì” torneranno in sala Sassu a febbraio 2024.

