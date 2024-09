Una brillante carriera al Liceo Azuni di Sassari, un ancora più brillante prosieguo nell'Università cittadina: 110 e lode alla laurea magistrale in Giurisprudenza. Enrico Baroffio, 24 anni, è fra i mille migliori neolaureati italiani destinatari del “Premio America Giovani per il Talento Universitario” della Fondazione Italia Usa.

Il neodottore ha ricevuto il premio nei giorni scorsi a Roma, nell’aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, nel corso della settima cerimonia di consegna delle dieci previste.

Il riconoscimento, attribuito ogni anno dal consorzio interuniversitario AlmaLaurea sulla base di età, corso di laurea, media dei voti e voto finale dei candidati, consiste nella copertura totale dei costi del master “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy” del programma accademico UNAI delle Nazioni Unite, realizzato in collaborazione con Italian Trade Agency e il gruppo editoriale GEDI.

Pur avendo concluso il suo percorso universitario con una tesi in diritto dei trasporti, Baroffio ha sempre mostrato interesse per tutte le aree giuridiche e all’inizio del suo ultimo anno di corso ha organizzato e moderato un convegno dal titolo “Violenza sulle donne : voci a confronto”, tenuta nell’Aula Segni del dipartimento di giurisprudenza con la partecipazione di diversi docenti di diritto, sociologia, psicologia e di oltre duecento studenti dei vari indirizzi di studio dell’ateneo sassarese.

