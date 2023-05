Fervono i preparativi e le prove d'insieme per i giovani talenti del Liceo “Benedetto Croce” di Oristano pronti a partire alla volta di Verona per partecipare al concorso nazionale “Scuole in musica”, manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale "Talent Music School" con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Verona e la direzione artistica di Ilaria Loatelli.

Quest’anno il concorso si svolgerà in due modalità: online e in presenza e dall’esame dei video inviati da tutta Italia è arrivato un primo eccellente risultato per la scuola isolana.

Daniele Sogus, della classe 3^ A della sezione del Liceo Musicale dell’Istituto oristanese diretto da Salvatore Maresca, preparato da Cinzia Casu, docente di pianoforte, ha partecipato in modalità da remoto, aggiudicandosi con il punteggio di 95 punti il 1° premio: questo straordinario risultato, «ottenuto – ha spiegato la docente - dopo moltissime ore di studio aggiuntive e grandi sacrifici per la preparazione di un repertorio molto impegnativo», colloca la Sardegna tra le regioni protagoniste.

Un primo importante successo che «lascia ben sperare - auspica il dirigente - perché anche quest’anno i nostri alunni, che parteciperanno in presenza, possano distinguersi raggiungendo buoni risultati».

Settimana prossima si conosceranno i piazzamenti nelle altre categorie in concorso.

