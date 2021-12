Un viaggio tra i paesaggi minerari del Sulcis-Iglesiente con un semplice click. Con l’obiettivo di immergersi, seppur virtualmente, tra le bellezze e soprattutto scoprire la storia di questi luoghi, custodi di memorie conosciute e ancora da scoprire.

È l’obiettivo di www.monteponi.it., il nuovo sito che, tra documenti e immagini, mappe e materiale inedito, racchiude anni di studi accademici portati avanti da docenti e ricercatori del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Cagliari-Dicaar.

Tappa dopo tappa si svela l'incontro tra architettura dell'industria e una straordinaria natura, come a Nebida con la Laveria La Marmora a picco sul mare o Porto Flavia a Masua, scavata sulla roccia. Le dolorose memorie di Buggerru, poi Funtanamare, Monteponi, una delle due grandi miniere sarde con splendidi edifici storici. E molto altro ancora.

"Un archivio vivo di idee e progetti di ieri, oggi e domani aperto al contributo di studiosi di tutto il mondo per disegnare insieme nuovi itinerari nel segno della transizione ecologica in questi luoghi deindustrializzati e interessati a una riconversione", sottolinea Giorgio Peghin, ordinario di Composizione architettonica e coordinatore scientifico del progetto Monteponi.it – Mining landscapes, frutto della collaborazione tra il Consorzio di promozione delle attività universitarie (Sulcis-Iglesiente) Ausi, presieduto da Mauro Usai, e Dicaar. Uno strumento di rilancio del brand Costa delle Miniere, progetto turistico-culturale nato nel 2006, una rete tra sei Comuni costieri.

"L'obiettivo è far diventare questo sito un punto di incontro dei Comuni del territorio - spiega Usai - per attrarre non solo viaggiatori appassionati e curiosi ma studiosi da ogni parte del mondo. Un primo tassello di un più ampio progetto di Museo a cielo aperto che vuol mettere a sistema con un'immagine e una gestione coordinata i siti minerari oggi dispersi o difficilmente accessibili".

Attraverso il sito saranno diffusi eventi, conferenze, seminari di studio, workshop, video. "Un progetto in continuo aggiornamento - chiarisce Peghin - occasione per rilanciare numerose altre iniziative di formazione e progettazione, a cominciare dalla prossima sesta edizione del workshop internazionale di architettura del paesaggio Paesaggi Minerari, appuntamento annuale che accoglie studenti provenienti da università italiane e straniere".

