Una sfilata di abiti tradizionali e cavalieri con sottofondo di organetto ha vivacizzato le mattinate di Napoli, Roma e Milano. L'iniziativa denominata "Sardegna in viaggio" è poi approdata a New York grazie a un video trasmesso su un grande schermo. Obiettivo raggiunto per l'iniziativa organizzata dalla Camera di Commercio di Sassari in collaborazione con Visit Italy.

Un unico brand per il nord Sardegna come destinazione turistica, per rafforzare l'immagine, la reputazione e la presenza dell'offerta sul mercato nazionale ed internazionale. Come ha spiegato questa mattina il presidente dell'ente camerale Stefano Visconti «partendo dal network Salude&Trigu che punta sin dal 2019 al rafforzamento dell’offerta turistica locale attraverso il sostegno ad eventi e manifestazioni capaci di incrementarne l’appeal, abbiamo pensato di portare fisicamente il nord Sardegna oltre il Tirreno, e chiudere, poi, il percorso nel nuraghe di Santu Antine, a Torralba».

Per dimostrare quanto valga Salude & Trigu, il contenitore degli eventi culturali e tradizionali del Nord Sardegna, parlano i numeri. Dal 2019 oltre 50 milioni di contatti nelle campagne di comunicazione in tutto il mondo. Quest’anno sono stati sostenuti 87 eventi su quattro temi: produzione tipiche locali folk e riti di tradizione, arti visive e figurative, musica e letteratura, e altre tipologie di manifestazioni. Sono state coperte nel periodo tra marzo e dicembre ben 200 giornate di eventi che hanno coinvolto ben 62 comuni. Un itinerario appassionante nel quale la Camera di commercio ha sostenuto il network con circa 1 milione di euro.

Alla presentazione dei risultati di "Sardegna in viaggio" hanno preso parte anche la vicepresidente Maria Amelia Lai, i componenti di giunta Benedetto Fois, Paolo Murenu e il segretario generale Pietro Esposito.

© Riproduzione riservata