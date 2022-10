Il Nobel per la Fisica 2022 è stato assegnato ad Alain Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger, pionieri dell'informazione quantistica.

I tre, di nazionalità francese, americana e austriaca, hanno ricevuto il premio per aver gettato le basi del futuro dell'informazione e delle comunicazioni: i loro esperimenti sul fenomeno chiamato “entanglement”, una sorta di abbraccio a distanza delle particelle, hanno infatti aperto la strada ai potenti e velocissimi computer quantistici, misure più precise e crittografia a prova di hacker.

Le loro ricerche hanno contribuito a perfezionare esperimenti decisivi per trasformare la fisica quantistica da disciplina astratta in uno strumento concreto per applicazioni nel campo dell'informazione, del calcolo e delle comunicazioni.

Clauser, nato il primo dicembre 2022 a Pasadena, lavora per un'azienda privata, la californiana J.F. Clauser & Assoc. di Walnut Creek. Il suo esperimento più importante, del 1972, è stato il primo passo per dimostrare la teoria chiamata disuguaglianza di Bell, ossia a verificare in questo modo se il mondo reale obbedisce alle relazioni di disuguaglianza previste dal teorema di Bell: è stato il primo passo per dimostrare quella che allora era considerata un'impossibile azione a distanza fra le particelle chiamata, appunto, entanglement.

A perfezionare questi esperimenti hanno contribuito l'austriaco Anton Zeilinger (77 anni), dell'Università di Vienna e nato il 20 maggio 1945 a Ried im Innkreis, e il francese Alain Aspect (75 anni), della Université Paris-Saclay e della École Polytechnique di Parigi e nato il 15 giugno 1947 ad Agen.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata