Una quinta edizione che promette di sorprendere e coinvolgere ancora di più il pubblico.

Il Mondo Eco Festival, appuntamento di riferimento per gli amanti della letteratura e della cultura, si prepara a tornare con nuove energie e una struttura rinnovata. Tra le principali novità di questa edizione spicca la formazione di un comitato scientifico d’eccezione, composto da Duilio Caocci, docente universitario e autore di prestigiosi studi letterari, e dalla libraria Cristina Batteta, figura di spicco nel panorama culturale sardo.

Questo nuovo team darà al festival un taglio ancora più approfondito e focalizzato sui temi scelti, garantendo una riflessione attenta e multidisciplinare. Non mancherà la formula vincente del festival diffuso, che porta la cultura in luoghi diversi, coinvolgendo il territorio e la comunità. Casa Saddi, come di consueto, sarà il cuore pulsante dell’evento, uno spazio di incontro e dialogo che ospiterà le principali attività.

Anche se il programma ufficiale e le date del festival non sono ancora stati annunciati, i primi appuntamenti stanno già prendendo forma. Domani, domenica 17 novembre, alle 11, l’anteprima del festival si svolgerà all’Orto Giardino Mariposa de Cardu, a Quartucciu (ingresso da via Goffredo Mameli). Protagonista sarà la poesia, con la presentazione di Blu è il colore del mondo, l’ultima raccolta del poeta Giuseppe Boi, pubblicata da Ensemble (Roma, 2024).

La raccolta, frutto di dieci anni di scrittura, è un viaggio intimo e personale che osserva il mondo da una prospettiva unica: quella di una casa all’ultimo piano, al centro della città. Una visione limitata ma profondamente emotiva, che dà vita a riflessioni e sentimenti complessi. Come spiega l’autore, le poesie nascono dalla necessità di dare ordine a pensieri e emozioni, affrontando la realtà attraverso il linguaggio poetico.

