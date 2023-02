Chissà se da oggi al “Tonino Ceselia” l'ingresso del Cala Gonone, formazione di Seconda Categoria, sarà accompagnato dall'inno scritto ed eseguito sui suoi canali dal “Maestro dell'Heavy Metal” Domenico Bini da Trani, cantautore che conquista fan (e non) su Facebook e che anche Nino Frassica ha convocato per la sigla della sua rubrica in “Che tempo che fa”, la trasmissione Rai condotta da Fabio Fazio: il suo brano “Novella bella”, tre accordi, è stato rilanciato anche da cantanti come il vincitore di Sanremo Marco Mengoni, da Fausto Leali e tanti altri. Ed è diventato un tormentone.

Il “Maestro” (rigorosamente) Bini da settimane chiede ai suoi sostenitori un aiuto concreto, perché non di sola gloria vive l'artista, con la devoluzione di “stelle” su YouTube, dove le stelle comportano anche una donazione di moneta sonante. Come alle corti dei mecenati, al donatore viene dedicata una delle canzoni di Bini.

Una stella è arrivata anche da Matteo Di Cenzo, appassionato di calcio, nato a Nuoro e trasferitosi per lavoro a Norimberga. Matteo, che cura come amministratore una seguita pagina nostalgica sul calcio che fu, ha donato una stella e chiesto una canzone con una dedica speciale, appunto al Cala Gonone. E il Maestro Bini non si è fatto attendere, con un “brano dedicato al Cala Gonone, squadra del cuore di Matteo Di Cenzo”.

Certo, sul testo si potrebbe ancora lavorare, ma in fondo in curva e sulle tribune del “Ceselia” già preparano il coro: “Che squadra che squadrone/il Cala Gonone”. La prima squadra con un inno scritto da un Maestro dell'Heavy Metal.

Alberto Masu

