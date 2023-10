L’ex diplomatico cagliaritano Maurizio Dessalvi presenta a Quartu il suo primo libro, “Il laccio e il veleno”, nell’ambito del Festival “QuARTu tra Saperi e Sapori”.

L’appuntamento con la kermesse, diretta da Simone Onnis, è per stasera alle 18 presso l’ex Convento dei Cappuccini. Dopo Maria Francesca Chiappe, che ha affascinato il pubblico con la sua ultima fatica per Castelvecchi, “Ostaggio”, appassionante giallo ambientato a Cagliari, si cambia genere con Maurizio Dessalvi, scrittore isolano ma cittadino del mondo per i suoi tour internazionali come docente di italiano e responsabile di vari Istituti Italiani di Cultura sparsi tra i cinque Continenti.

“Il laccio e il veleno. Ascesa e caduta di una donna ai tempi del Terribile Evento”, edito da Aracne, è la prima fatica letteraria di Dessalvi che ha deciso di dar vita a una ricostruzione romanzata delle vicende della famiglia fiorentina degli Acciaiuoli. Vista la scarsità e la contraddittorietà delle fonti, l'autore ha fissato fatti verosimili all'interno di un contesto storico reale.

Cagliaritano, Maurizio Dessalvi ha studiato presso l’Université Libre de Bruxelles e all’Università degli Studi di Firenze. Per anni ha insegnato lingua francese nelle scuole italiane ed è stato docente di lingua italiana presso l’Università per Stranieri di Siena e all’Università Nazionale Somala (UNS) a Mogadiscio oltre che lettore di lingua e letteratura italiana all’Università di Granada e all’Università del Costa Rica. Successivamente ha ricoperto l'incarico di Addetto per gli Affari Culturali presso gli Istituti Italiani di Cultura di Atene, Bruxelles e Haifa.

“QuARTu tra Saperi e Sapori”, il progetto in cui si inserisce la presentazione, è un’iniziativa patrocinata dal comune di Quartu Sant’Elena all’interno del programma generale dell’Amministrazione Civica, guidata dal Sindaco Graziano Milia, “Ripensare la e le città - Attività Culturali, Spettacoli e Arte”.

