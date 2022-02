L’elusivo Green Flash, il raggio verde che si manifesta al tramonto o al sorgere del Sole sul mare è un fenomeno molto difficile da osservare. Conosciuto si dall’antichità, di lui scrisse Jules Verne: “...un raggio verde, ma di un verde meraviglioso, di un verde che nessun pittore può ottenere sulla sua tavolozza, un verde di cui la natura nè nella varietà dei vegetali, nè nel colore del mare più limpido, ha mai riprodotto la sfumatura! Se c'è del verde in paradiso, non può essere che quel verde, il vero colore della speranza”.

Il raggio verde dipende in parte dalla dispersione che crea l’atmosfera, assorbendo e disperdendo le varie lunghezze d’onda della luce, lasciando passare solo la luce verde, quando ormai il Sole è quasi oltre l’orizzonte.

Per cercare di osservarlo non basta guardare il Sole che sorge o tramonta, ma bisogna avere l’orizzonte completamente sgombro e condizioni di trasparenza del cielo ottimali. Il mare dunque è il posto giusto dove cercare il Green Flash, ed in questi giorni le ottime condizioni meteorologiche aumentano le probabilità di visione del raro fenomeno.

Ieri sera 8 febbraio, è stato possibile osservare il Green Flash dalla costa sud occidentale, in particolare dal belvedere di Nebida, Possibile dunque che anche stasera si possa ammirare ancora lo spettacolare Green Flash, ammirando un bel tramonto da una delle tante località costiere della nostra isola.

