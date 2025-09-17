Il grande tennis e il calcio protagonisti di un incontro con lo scrittore Angelo CarotenutoL'appuntamento fa da anteprima alla rassegna letteraria "Colpi di testa"
Il tennis della grande finale di Wimbledon tra Borg e McEnroe, l'epopea della Lazio che vinse lo scudetto 1974. Sono gli argomenti di partenza dell'incontro con lo scrittore napoletano Angelo Carotenuto in programma domani alle 19 al circolo Torres Tennis “Antonio Bozzo” di Sassari.
L'evento, organizzato da Biblioteca Popolare dello Sport di Sassari e Memoria Storica Torresina Aps fa da anteprima alla seconda edizione della rassegna letteraria “Colpi di testa”, in programma il prossimo mese di dicembre
Angelo Carotenuto presenterà i libri “La grammatica del bianco - Un’estate a Wimbledon” e “Le canaglie”. L'autore dialogherà con Andrea Sini, giornalista sportivo e direttore della Biblioteca Popolare dello Sport.
L’incontro è organizzato in collaborazione con la Libreria internazionale Koinè, Mens Sana Festival, Liberos e Torres Tennis.