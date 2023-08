Il Gabbiano di Stintino, del gruppo ClubEsse Roccaruja, grazie ai Culurgiones (ma non solo) vince il premio Food Experience nell'ambito della manifestazione "Sardegna da Gustare". Al termine di queste vacanze estive il ristorante scelto dalla giuria di esperti e che si aggiudica il premio di eccellenza è Il Gabbiano Beach Restaurant diretto dal manager Vincenzo Maio, dalla maestria dello chef Agostino Piredda, con la collaborazione del maitre Samuel Usai.

Padrino dell'evento, ideato da Maddalena Peronnia, il noto e apprezzato conduttore televisivo sardo Anthony Peth, impegnatissimo per la nuova stagione televisiva da ottobre in prima serata su Sportitalia. Anthony Peth non è voluto mancare all'attesissimo appuntamento giunto alla terza edizione che premia l'eccellenza sarda, grazie al servizio di tutti gli operatori del settore e per questa edizione al lavoro instancabile del responsabile, dello chef e di tutta la squadra, ha visto vincitore fra tanti finalisti proprio Il Gabbiano per la posizione geografica, a pochi metri dalla famosissima La Pelosa, e soprattutto per la ricetta tradizionale con una rielaborazione che ha conquistato la giuria (composta da Lorella Ridenti direttrice del settimanale Ora, Elettra Ferrau' per Consiglidiviaggio.it e Manuela Pacelli direttrice del mensile Whine &Luxury) che hanno decretato come Piatto dell' Estate 2023 i Culurgiones, una pasta tradizionale ripiena della Sardegna, conosciuti anche come Angiulotus, cioè Agnolotti.

© Riproduzione riservata