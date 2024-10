Una tragedia che colpì tutta l'Italia e che a 75 anni non è stata ancora spiegata “Oltre ogni ragionevole dubbio” come nel titolo della serata che giovedì alle 19 animerà il Centro Sociale di piazza del Popolo. Il reading letterario dello scrittore, storico e critico letterario Raffaele Sari Bozzolo è dedicato al disastro aereo di Superga del 4 maggio 1949 nel quale perì l'intera squadra del Torino che stava dominando il calcio italiano.

«Se volessimo ritrovare la verità sulla tragedia di Superga del 4 maggio 1949 non la dovremmo immaginare perduta tra quei rottami sparsi al cospetto del muraglione della basilica, ma sepolta sotto testimonianze, notizie, pareri tecnici e ipotesi contraddittorie» racconta Raffaele Sari. «Certo non la potremmo ritrovare negli atti e nei documenti delle tre inchieste che vennero rapidamente concluse e di cui oggi - negli archivi di Stato, giudiziari e militari - non resta misteriosamente neppure un singolo documento. L’unica certezza è che la versione ufficiale non regge oltre ogni ragionevole dubbio».

L'appuntamento è nel cartellone del XV Florinas in giallo, il festival letterario del Comune di Florinas organizzato da Associazione Itinerandia, con la direzione artistica delle librerie Cyrano (Alghero ) e Azuni (Sassari).

© Riproduzione riservata