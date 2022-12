Un filo rosso di lana che si dipana da 40 sarde e sardi svelando emozioni, pensieri e timori.

Il progetto artistico del fotografo Marco Ceraglia è chiamato non a caso "Il bandolo della matassa" perché propone due scatti per ogni personaggio: uno formale e uno più intimo o comunque rivelatorio di aspetti meno conosciuti.

Venerdì 9 dicembre alle 17 la Sala Duce del Comune di Sassari, in Piazza del Comune, accoglierà la mostra che nel frattempo ha già fatto tappa in altri centri isolani. Tra i personaggi ritratti il regista Antonello Grimaldi, gli attori Alessandro Gazale e Daniela Cossiga, gli artisti Giusy Calia e Angelo Maggi, i giornalisti Celestino Tabasso e Pasquale Porcu, la cantante Rita Casiddu, i musicisti Alessandro Carta e Peppino Anfossi.

La mostra, realizzata con il patrocinio del Comune di Sassari – Assessorato alla Cultura, sarà anche l’occasione per sfogliare in anteprima il volume fotografico “Il bandolo della matassa”, curato nei minimi dettagli come un vero e proprio oggetto di design, stampato grazie a un crowdfunding partito nei mesi scorsi sulla pia ttaforma Eppela e impreziosito da una effervescente introduzione del giornalista Celestino Tabasso.

Il libro sarà presentato ufficialmente martedì 13 dicembre alle 17 nella Biblioteca comunale di Piazza Tola. Con Marco Ceraglia saranno presenti Celestino Tabasso, Chicca Pulina e Tiziana Marranci.

