Anteprima all'Orto Giardino Mariposa de cardu, in località su Idanu, domani, martedì 11 giugno alle 18.30, per la nuova produzione de Il crogiuolo "Ajo’, ajo’: contus po si spassiai e contixeddus po si stentai".

«Le fiabe sarde sono perle di saggezza tratte da tradizioni antichissime che gli anziani trasmettevano ai bambini attraverso il racconto orale. Molti di questi racconti erano stati raccolti da Francesco Mango, insegnante calabrese in un’operina “Novelline popolari sarde” del 1890», spiega Rita Atzeni, presidente dell’associazione e ideatrice del progetto Mariposa de cardu, dedicato alla sorella Luisa e al fratello Stefano, prematuramente scomparsi. Lo spettacolo trae spunto proprio da questa raccolta. Ideato e diretto da Carla Orrù (con Carla Orrù, Andrea Mameli, Rita Pau, Raffaelangela Pani) è consigliato ai bambini e alle bambine dai 3 ai 10 anni. “Contus po si spassiai e contixeddus po si stentai” è in lingua sarda campidanese dove gli attori tendono a riferire storie vere o di mistero, storie di povertà, miseria, ricchezza improvvisa, di destini scambiati dal caso, di sciocchi, di spose, vedove e di intrighi. Raccontano vicende di una comunità, di fatti e persone e di precisi ambienti ed eventi. Attraverso il divertimento si riesce a far conoscere le storie nate in Sardegna, la lingua e le tradizioni.

Lo spettacolo è costruito con toni leggeri, divertenti e a tratti ironici. Gli attori recitano, cercando di far divertire il pubblico con filastrocche, canti ed espressioni in lingua sarda campidanese. La musica e le canzoni servono ad esaltare il ritmo incalzante e vivace della messa in scena. Arricchiscono e animano lo spettacolo gli oggetti di scena, i costumi. Lo spettacolo andrà poi in scena il giorno dopo, mercoledì 12 giugno alle 17, a Casa Saddi in via Ettore Fieramosca 17 a Cagliari, all’interno della rassegna di Teatro Ragazzi "E - stiamo al parco".

