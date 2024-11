Sempre più aperto all'Europa, sempre più disponibile all'integrazione e all'innovazione. Collaborazioni con i Conservatori di Liegi e Bruxelles in Belgio, accordi internazionali per l’interscambio di studenti nel programma Erasmus plus, nuovi rapporti stretti con gli istituti di tutta Europa. Torna a Sassari con ottime prospettive internazionali la delegazione del “Canepa” che ha partecipato, per il secondo anno consecutivo, al congresso dell’Associazione europea dei conservatori che si è tenuto a Milano.

A rappresentare Sassari negli spazi del Conservatorio “Giuseppe Verdi” del capoluogo lombardo sono stati il presidente Ivano Iai e i docenti Mauro Masala e Sinziana Mircea, delegati dal direttore alle Relazioni internazionali.

L’AEC raccoglie i più prestigiosi Istituti di alta formazione della musica d’Europa e organizza ogni anno in un Paese diverso il congresso e l’assemblea. Durante il congresso oltre 500 delegati di oltre 40 Paesi hanno discusso sul tema “In-In-In - Innovazione, inclusione e interdisciplinarità, dalla formazione all’occupazione alla società”. Il Congresso AEC di quest’anno ha posto l’accento su svolta green e digitale, leadership innovativa, ricerca artistica, apprendimento permanente, relazioni di potere, inclusione di studenti con esigenze formative speciali, innovazione dell’offerta formativa, formazione musicale pre-universitaria, collaborazioni internazionali. Nell’affrontare le grandi problematiche del mondo, la richiesta per la musica e la formazione musicale è più che mai rilevante.

