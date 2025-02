Organizzato dall’associazione Ars Aurelia il concerto “Il Centro all'Opera” ha celebrato la riapertura del Palazzo di Città di Sassari che contiene il Teatro Civico.

Protagonisti quattro giovani artisti: Claudia Urru, soprano cagliaritano di fama internazionale al suo debutto a Sassari, il basso Alessandro Abis, anche lui di origine sarda, e la mezzo-soprano Marta Pluda, accompagnati al pianoforte dal maestro Giuseppe La Malfa.

Il pubblico che ha affollato il teatro ha gradito l'esecuzione di brani tratti dal “Barbiere di Siviglia”, dalla “Cenerentola” e da “L’italiana ad Algeri” di Rossini, dal “Don Giovanni” e dal “Flauto magico” di Mozart, l'Habanera della Carmen di Bizet, la Cavalleria Rusticana di Mascagni, i “Racconti di Hoffman” di Hoffenbach “Glitter and be Gay” di Bernstein e altre arie e melodie di un programma appositamente studiato per avvicinare la gente all’Opera e farla appassionare.

