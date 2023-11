Ci sarà anche un artista sardo alla fase conclusiva del Premio Mia Martini, concorso canoro dedicato ai cantanti emergenti, che si terrà dall’8 all’11 novembre a Cittanova (RC): a rappresentare l’Isola sarà Enrico Leonello, in arte Délé, capoterrese, oggi residente in Abruzzo. Délé parteciperà alla rassegna canora dedicata a Mia Martini – giunta alla 29esima edizione – con il brano “Saprò guardarti”, uno dei successi del cantante sardo, che ha spopolato sulle piattaforme digitali.

«Partecipare all’atto finale di questo importante concorso è già una grande soddisfazione – racconta Dèlè -, ci saranno cantanti provenienti da tutta Italia, sarà una bella occasione per far conoscere ancora meglio la mia musica».

Gli impegni musicali per l’artista di Capoterra non finiranno con il Premio Mia Martini: Enrico Leonello è pronto a giocarsi le sue carte in uno dei talent europei più importanti dedicati alla musica: The Voice. «Ho superato i casting sia per l’edizione spagnola, La Voz, sia per The Voice Romania – spiega Enrico Leonello -, sono pronto a portare la mia musica fuori dai confini nazionali per far ascoltare a tutti le mie canzoni».

