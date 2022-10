Tornano le ‘’Giornate FAI d’Autunno’’, in programma su tutto il territorio nazionale, e anche la Sardegna è pronta il 15 e il16 ottobre ad accogliere i visitatori che avranno l’opportunità di visionare otto siti dislocati su tutta l’Isola. Un appuntamento importante, presentato questa mattina a Palazzo Siotto a Cagliari, che celebra la sua undicesima edizione all’insegna dell’entusiasmo e del desiderio di apprendere.

I volontari delle Delegazioni e Gruppi Fai della Sardegna apriranno le porte a luoghi ricchi di storia e arte: a Cagliari sarà visitabile domenica Palazzo Bacaredda, con le sue sale imponenti e raffinate, a Quartu sabato verrà allestita per la prima volta la ‘’Collezione privata di auto d’epoca’’, sabato e domenica a Oristano per la prima volta apriranno le porte del Monastero di Santa Chiara edificato nel 1343, sempre sabato e domenica chi passerà per Porto Rotondo potrà godersi una visita che condurrà dal Teatro Ceroli alla Chiesa di San Lorenzo, a Sassari sarà invece la volta dell’ex carcere di San Sebastiano di cui viene riproposta l'apertura dopo dieci anni.

Tra le novità assolute spicca l’apertura del suggestivo complesso francescano della Madonna dei Martiri a Fonni con focus sulla chiesa e la cripta. Alle Saline Conti Vecchi, oltre alla visita libera del museo, sarà possibile effettuare due diversi itinerari: uno in trenino all’interno della Salina e uno a piedi nell’area di Villaggio Macchiareddu. A Palau sarà, infine, visitabile la Batteria Militare Talmone.

© Riproduzione riservata