Ci sono anche i "Semi della Pace" di Pinuccio Sciola tra le 101 opere d'arte contemporanea e i 102 oggetti di design che dal 2019, attraverso le tre edizioni di "Quirinale Contemporaneo", sono andati ad arricchire lo straordinario patrimonio culturale della dotazione presidenziale divisa fra il Palazzo del Quirinale, la Tenuta di Castelporziano e Villa Rosebery.

"Le opere di Pinuccio Sciola al Quirinale dialogano con le opere di Vedova, Fontana, Pistoletto e con i designer più noti al mondo. L'acquisizione dei Semi della Pace alla collezione del Quirinale - dicono i figli del compianto artista di San Sperate - rappresenta un altro passo importante nella valorizzazione dell'artista sardo e un ulteriore riconoscimento del suo enorme valore".

La collezione è stata presentata a Roma alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella.

"Desidero ringraziare molto, per la sensibilità e la generosa disponibilità, gli artisti viventi, le Fondazioni e gli eredi che conservano il ricordo di artisti che non sono più in vita e le aziende produttrici di oggetti di design - ha detto Mattarella -. Così come ringrazio molto coloro che, all'interno del Quirinale, hanno contribuito a progettare, ideare e realizzare questa iniziativa".

"L'arte, con la sua creatività, provvidenzialmente non si ferma – ha proseguito il Capo dello Stato – . Continua a fornirci e a donarci opere, interpretazioni, emozioni. Le istituzioni, realmente collegate con la società e la vita del Paese, hanno il compito – e vorrei aggiungere il dovere - di riconoscerle, di accoglierle. Questo è il senso dell'operazione 'Quirinale contemporaneo'”.

Le sedi istituzionali della Presidenza della Repubblica vedono oggi l'originario assetto decorativo risalente all'epoca pontificia e poi sabauda, felicemente accostato alle espressioni artistiche dell'epoca repubblicana, rappresentate dalle principali correnti e dai più significativi autori del secondo Novecento e del 21esimo secolo: espressioni eterogenee che vanno dalle posizioni più vicine all'avanguardia a quelle legate alla tradizione e che comprendono dipinti, sculture, installazioni, mosaici, fotografie, ricami, telai.

