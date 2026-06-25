Si intitola “Tessere per tessere” l’iniziativa di gemellaggio tra la Fidapa sezione di Porto Torres e la sezione di Casarano. L’evento nasce da una profonda motivazione culturale, volta a creare una connessione storico-artistica ideale tra i preziosi mosaici della Chiesa di Casaranello a Casarano e gli straordinari mosaici della Domus dei Mosaici Marini situata a Porto Torres. L’iniziativa avrà inizio con la Cerimonia di Gemellaggio e la firma ufficiale del patto tra le due sezioni.nIntrodurrà Maria Lucia Fancellu, Presidente Sezione di Porto Torres - Fidapa BPW Italy. Porteranno i loro saluti Marcella Desalvo, Vice Presidente Nazionale, Emiliana Trentadue, Presidente Distretto Sud Est, Maria Gemma Moi, Presidente Distretto Sardegna, Fiammetta Perrone, Past Presidente Nazionale, Massimo Mulas, Sindaco di Porto Torres, PamelaLecci, Presidente Sezione di Casarano.nSeguirà l’intervento Scientifico, con relazione a cura di Gabriella Gasperetti, Responsabile area patrimonio archeologico della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Provincie di Sassari e Nuoro, di Maria Bastiana Cocco, Tecnico di Epigrafia Latina, e di Stefano Giuliani, Direttore Antiquarium Turritano. L’evento si concluderà con la visita guidata istituzionale, un percorso alla scoperta dei siti di interesse archeologico e del valore culturale della città.

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