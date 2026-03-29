Sarà Aberto Pellai - medico, ricercatore e psicoterapeuta - l’atteso ospite della quarta edizione del seminario “I giovani e la salute mentale”, organizzato dal Liceo Scientifico “Lorenzo Mossa”. Tra i principali divulgatori di temi come la prevenzione dell'abuso sessuale e l’educazione alle life skills, Pellai è anche autore di diversi best sellers, tra cui “Esci da quella stanza”, sulla gestione del rapporto tra adolescenti e nuove tecnologie, di cui è uno dei massimi esperti. Proprio a partire dal libro, in collegamento video con la platea di studenti nell’Aula Magna UniOlbia, il docente darà avvio alla riflessione sull'accompagnamento e la formazione per un uso consapevole degli strumenti digitali, diventata una vera e propria emergenza educativa. “Come sottolinea uno dei più importanti studiosi del tema in Italia, Alberto Pellai – spiegano i curatori del convegno - il digitale ha prodotto rischi significativi, ponendo in allarme la comunità scientifica grazie a studi comportamentali, clinici e neuro-scientifici che mostrano impatti negativi sul benessere, sul sonno, sulle capacità cognitive e sulla socializzazione reale dei minori. Occorre, per tale ragione, da parte degli adulti, una presa di coscienza sulla necessità di porre dei confini all'uso di smartphone o altro a qualsiasi età, visti gli studi sui meccanismi di dipendenza associati dall'uso degli stessi, e supportare i ragazzi a fare scelte che tutelino la salute degli individui e le loro relazioni”. Il programma del seminario “Dalla dipendenza al benessere digitale” partirà domani alle 9.00 con i saluti del dirigente scolastico del Mossa, Gianluca Corda e, dopo la video - conferenza e il dialogo tra Pellai e i giovani studenti, si concluderà con l’intervento della dottoressa Maria Miraglia, ricercatrice dell'Università di Napoli “Federico II” che parlerà di hate speech ( incitamento all’odio), dei suoi rischi e di quello che sembra essere l’unico antidoto efficace: l'educazione al pensiero critico. Il seminario è stato anticipato da un pomeriggio molto partecipato, di confronto e riflessione sul tema, al quale i genitori sono stati invitati a partecipare dagli studenti dell’indirizzo Scienze Umane. Moderatrici e curatrici dell’incontro, le professoresse M.Barbara Spanu, Luisa Fazzi, Domenica Martini e Sara Cherchi.

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