Le Gallerie Sarto di Parigi espongono nel mese di ottobre 26 disegni dell'artista sassarese Pino Manos. Partono dagli anni 50’ e percorrono tutta la sua carriera tenendo l’attenzione sulla ricerca nella “Sincronicità” e “Coscienza spaziale”. L'esposizione dedicata all'artista scomparso due anni fa propone anche diverse opere Sincroniche su tela, alcune prestate dalla Opera Gallery che dal 2016 ha aperto una collaborazione con Pino Manos.

Conosciuto per i suoi dipinti monocromi con strisce intrecciate dove la forma si sposa con le ombre (ma sono notevoli anche i Cromonastri) l'artista ha prodotto anche molti disegni più intimi, testimonianze di una ricerca artistica permanente e senza fine.

Pino Manos è uno dei rappresentanti più noti dello Spazialismo, fondato da Lucio Fontana, ma la sua ricerca è andata anche oltre.

Pino Manos aveva già esposto a Parigi, mentre un anno prima della sua morte era stato inserito nell'esposizione collettiva dell'Opera Gallery di Londra dal titolo "Spaziale! Italian Spatialism and its Legacy", dedicata agli artisti dello Spazialismo.

L'iniziativa delle Gallerie Sarto, in collaborazione con l’Archivio Pino Manos, conferma quanta attenzione e stima l'artista sassarese abbia saputo riscuotere anche in Europa e persino a New York, città che ha ospitato una sua personale nel 2015.

