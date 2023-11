Il Coro Polifonico Turritano taglia il traguardo dei 64 anni di attività concertistica senza interruzioni, con gestione di rassegne ed eventi di respiro internazionale, laboratori per i più piccoli e collaborazioni con artisti e associazioni del territorio.

Ma, in occasione del compleanno, il coro fondato nel 1959 dall'indimenticato maestro don Antonio Sanna regalerà alla città una nuova esperienza che nasce dalla sinergia con il Tennis Club Porto Torres, realtà sportiva e associativa in forte crescita. Venerdì 24 novembre saranno gli impianti di viale delle Vigne ad ospitare, infatti, la festa per i 64 anni del gruppo vocale che ha all’attivo più di 1600 concerti e che qualche mese fa ha celebrato con grande successo i quarant’anni di organizzazione del Festival internazionale di musiche polifoniche Voci d’Europa.

Alle ore 19 nella club house del Tennis Club Porto Torres inizieranno le attività aperte a tutti coloro, sportivi e non, giovani e meno giovani, che vorranno cimentarsi nelle prove della voce e conoscere i “segreti” delle armonie.

«Musica e sport sono settori dove aggregazione e condivisione, uniti a passione, talento e impegno, diventano fattori comuni ed elementi di crescita per ogni individuo. Per questo – sottolinea la Direttrice del coro, Laura Lambroni – abbiamo pensato a un evento nuovo, un po’ fuori dagli schemi, per coinvolgere più persone e far apprezzare loro la bellezza e anche il divertimento che può nascere dalla musica polifonica».

Flashmob, improvvisazioni e attività ludiche incentrate sulla scoperta delle potenzialità del suono, della voce e dello stare insieme saranno il filo conduttore della serata, che culminerà con un concerto, dalle ore 20, del gruppo vocale. «Se il Coro Polifonico Turritano è una solida realtà culturale da sessantaquattro anni lo dobbiamo alla volontà di tanti storici componenti che hanno iniziato questo percorso con don Sanna e che hanno mantenuto in vita lo spirito della nostra associazione. Nel tempo abbiamo beneficiato delle energie di nuovi soci che hanno portato freschezza e innovazione alla nostra proposta, con l’obiettivo di tenere fede alla nostra missione che era anche quella di don Sanna: diffondere la musica polifonica», sottolinea la presidente Maria Maddalena Simile.

«Per noi è un onore partecipare alla celebrazione di un’eccellenza della nostra città – afferma il presidente del Tennis Club Porto Torres, Stefano Caria – perché l’idea che abbiamo di associazione non è circoscritta solo agli impegni sportivi, ma alla condivisione di attività con altre realtà positive, per fare rete ed essere sempre più radicati sul territorio».

