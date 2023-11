Ci sono anche tre locali sardi tra le 29 new entry dei ristoranti cui la Guida Michelin Italia 2024 ha tributato il riconoscimento di Bib Gourmand. Ovvero, la faccia sorridente dell'Omino Michelin che si lecca i baffi, pittogramma (che in Italia possono esporre solo 257 attività) che indica un ristorante che propone «una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo ad un ottimo rapporto qualità-prezzo».

Nell’Isola potranno da oggi esporre la prestigiosa effige ed essere inseriti nella prestigiosa guida rossa il ChiaroScuro di Cagliari, ‘lOld Friend, sempre a Cagliari, e il Sa Mandra di Alghero.

«In questi locali - spiega Sergio Lovrinovich, Direttore della Guida Michelin Italia - va in scena il territorio, non sempre proposto in modo tradizionale, ma sempre con attenzione al gusto, al prodotto e alla filiera».

Le regioni con più Bib Gourmand sono l’Emilia-Romagna (34), la Lombardia (29) e il Piemonte (28).

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata