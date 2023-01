A Guasila l'amministrazione comunale pensa già alla prossima edizione del Premio Letterario dedicato a Giulio Angioni, e al Festival dell'Altrove che è la sua naturale cornice.

Si va ormai verso la settima edizione della manifestazione, un appuntamento ormai consolidato e molto atteso non solo in Trexenta, e per questo sono state fatte le prime nomine. Matteo Porru, scrittore giovanissimo, classe 2001, che ha all'attivo un importante curriculum – tra cui la pubblicazione di diversi romanzi che hanno vinto premi letterari prestigiosi, uno tra tanti il Campiello – è stato nominato presidente del Premio Letterario Giulio Angioni e Direttore artistico del Festival dell’Altrove per l'edizione 2023.

«Sono molto contento e onorato di poter accompagnare il percorso di crescita di un premio letterario così prestigioso tenendo sempre viva la missione, l’identità, la presenza e l’eredità di Giulio Angioni», ha detto Matteo Porru, accettando l'incarico che gli è stato assegnato dall’amministrazione cittadina rappresentata dalla sindaca Paola Casula, dall’assessore della Cultura Sergio Angioni e dall’assessora del Turismo Paola Carta. In particolare, la sindaca ha voluto spiegare le motivazioni della scelta fatta: «Il giovane scrittore, ospite più volte ai nostri appuntamenti letterari, è la persona giusta per il nuovo slancio che l’amministrazione intende dare alla kermesse».

