Appuntamento a Guamaggiore, domenica 10 ottobre, con la 15esima edizione della manifestazione “Mestieri, tradizioni, gusti e sapori delle leguminose - In sa bidda de ziu Paddori”. Organizza la Proloco di Guamaggiore con il contributo del Comune.

"È questa – dice il sindaco Nello Cappai – una delle sagre più attese della Trexenta e dell'intera provincia. Una festa di antichi sapori, di folk e di amicizia destinata come sempre a portare a Guamaggiore tanta gente. Un’occasione unica per apprezzare la nostra cucina che affonda le radici nel vecchio mondo contadino. Il nostro è un paese di meno di mille residenti, ma ricco di tradizioni e di ospitalità”.

"Guamaggiore – dice ancora Cappai – punta a rilanciare l'agricoltura, le sue tradizioni e il turismo. Guardiamo con attenzione agli scavi nella zona archeologica ed tante altre opportunità che attendono solo di essere valorizzate”.

IL PROGRAMMA – Alle 9 apertura della manifestazione e visita agli stand. Alle 10 esibizione itinerante del gruppo “Majorettes Roller Group Twirling” di Samassi. A mezzogiorno degustazione di prodotti locali, legumi e arrosti nei punti ristoro accompagnati dalle “launeddas” di Bruno Loi e Giovanni Tronci. Alle 15 animazione per bambini con musica, sculture di palloncini in via Municipio a cura di Elena Ciccu. Alle 15.30 esibizione del gruppo folk “Efisio Vincenzo Melis” di Guamaggiore e del gruppo folk arcidanese di San Nicolò Arcirdano accompagnati dal maestro Giampaolo Piredda.

Alle 16 esibizione del gruppo “Is Messaius Sant’Isidoro di Barbusi” con balli e canti tradizionali accompagnati da chitarra e organetto. Alle 18 intrattenimento musicale con “Elena Cicu Live Music”. Alle 20 spettacolo pirotecnico. Tutta la giornata sarà accompagnata dall’organetto del maestro Giampaolo Piredda.





