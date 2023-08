Appuntamento per gli appassionati di fotografia, da venerdì a domenica, a Gonnoscodina. Organizzata in concomitanza con i festeggiamenti in onore di San Bartolomeo, si potrà ammirare la mostra fotografica, a cura dei fotografi Stefania Garau e Nicola Castangia, intitolata “Anime e Arte”.

La mostra verrà esposta nella Chiesa campestre di San Daniele, situata all’interno dell’omonimo parco e risalente alla prima metà del diciottesimo secolo. L’esposizione avrà come oggetto le opere funerarie del Cimitero Monumentale di Bonaria, a Cagliari, mentre l’organizzazione è a cura della cooperativa sociale “Voleare”, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

L’inaugurazione è in programma venerdì alle 18.30, mentre sabato e domenica si potrà visitare la mostra dalle 10 alle 13 e dalle 18.30 alle 24.30. Negli stessi giorni, come detto, i festeggiamenti in onore di San Bartolomeo. Domani, alle 18.30, la festa religiosa, con la processione e la Santa Messa. Alle 20 “Ballu ‘e Cresia” con Alessio Piras e, alle 22, “Dieffe”. Venerdì, dopo l’inaugurazione della mostra fotografica, dalle 22, il “Sardinia Folk Festival”, con Massimo Pitzalis; alle 24 “DjIma”. Sabato chiusura con il concerto degli Istentales, alle 22, e Dj Tony C, alle 24.

