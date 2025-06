In Gallura parte il conto alla rovescia per il Figari International Short Film Fest. La 15ª edizione della manifestazione cinematografica dedicata al cortometraggio sarà di scena a Golfo Aranci dal 13 al 18 giugno con ospiti d’eccezione, masterclass, incontri industry e il meglio del cinema breve internazionale.

Ma – soprattutto – con le proiezioni dei film in gara: in programma oltre 30 corti selezionati tra le 1500 candidature e più arrivate da più di 20 Paesi, tra fiction e animazione. Tra i titoli più attesi “Marcello” di Maurizio Lombardi, attore e regista toscano noto al grande pubblico per i suoi ruoli nelle serie “The New Pope” e “I delitti del BarLume”, oltreché per la partecipazione a “The Young Pope” di Paolo Sorrentino: già vincitore del Nastro d’Argento, il corto sarà presentato personalmente da Lombardi a Golfo Aranci. Idem “Domenica sera” di Matteo Tortone, fresco vincitore del David di Donatello 2025 per il Miglior cortometraggio italiano.

Quanto al programma internazionale, il cartellone, fra i molti titoli in competizione, propone “Cura Sana”, vincitore dell’Orso di Cristallo alla Berlinale, “The Man Who Could Not Remain Silent” del croato Nebojša Slijepčević, Palma d’Oro al Festival di Cannes 2024, e il raffinato “Changing Room”, che sarà accompagnato al Figari dall’attrice protagonista Billie Blein, nuovo volto del cinema francese.

Una sezione speciale sarà dedicata ai corti di produzione regionale, con anteprime mondiali come “Una faccia da cinema” di Alberto Salvucci e “Balentía” di Niccolò Lorini, ambientati e girati in Sardegna.

Della giuria di qualità faranno parte l’attrice Sara Lazzaro (“Doc-Nelle tue mani”, “Call My agent-Ita”, “La legge di Lidia Poë” e “Welcome Venice”), la giornalista e direttrice responsabile della rivista di cinema indipendente Fabrique du Cinéma, nonché collaboratrice di Rolling Stone Italia Chiara del Zanno, l’attore, comedian e content creator vincitore del premio Sag Award 2023 per la serie Hbo “The White Lotus 2” Paolo Camilli e Andrea Dodero, protagonista delle serie “Blocco 181” e “Gangs of Milano”, nonché interprete in “The Equalizer 3” accanto a Denzel Washington. La giuria internazionale sarà invece formata da Martín Cuesta, film programmer e critico spagnolo, e Kenan Music, regista e produttore bosniaco, direttore del Sarajevo Youth Film Festival.

Dal 16 al 18 giugno si svolgerà anche il Figari International Short Film Market, sezione industry del festival, che ospiterà pitch, incontri B2B, presentazioni di progetti in sviluppo e panel formativi. «Questo festival non è solo un evento: è un laboratorio, un punto d'incontro, un seme che continua a far crescere relazioni, opportunità e visioni, e lo fa in uno dei momenti più duri e difficili del cinema nazionale», dice Matteo Pianezzi, direttore e fondatore del Figari Fest.

Gli fa eco Mauro Addis, organizzatore dell’evento: «Il Figari è diventato un appuntamento irrinunciabile per autori, produttori e spettatori, il nostro obiettivo è creare ponti tra Sardegna ed Europa, offrendo occasioni concrete di crescita per il settore audiovisivo, ma è anche un motore culturale ed economico per il territorio».

