Non un semplice dono, ma la più grande xilografia al mondo, realizzata a Porto Torres dall’artista turritano Giovanni Dettori, insieme a sette dei suoi allievi del corso di Tecniche dell'incisione dell'Accademia di belle arti "Mario Sironi" di Sassari.

L’artista ha espresso la volontà di donare al Comune e, quindi, all’intera comunità turritana, l’opera “OttoMani” che rappresenta un unicum sia per le notevoli dimensioni (3.60 metri x 2.50) sia per il fatto di essere stata realizzata a più mani.

La xilografia realizzata nel laboratorio xilografico di Dettori, divenuto associazione, rappresenta l’immagine del martirio di Gavino, Proto e Gianuario, i santi patroni della città. La donazione si è formalizzata attraverso la proposta di delibera della giunta, su iniziativa dell’assessora alla Cultura, Maria Bastiana Cocco.

La stampa dell’incisione sarà opportunamente incorniciata per poi essere collocata all’ingresso del Palazzo del Marchese quando l’edificio tornerà ad essere la sede istituzionale dell’amministrazione comunale. L’artista ha voluto dar vita a un luogo dove il tempo pare fermarsi e dove si raccoglie l'eredità artistica delle attività di intaglio su legno e su pietra compiute dai sardi fin dalla preistoria. L’opera era stata presentata al pubblico, nell’ottobre dello scorso anno, in occasione dell’inaugurazione della mostra “OttoMani” nel nuovo laboratorio xilografico, la stamperia dell’incisore, in via Petrarca. Il laboratorio, custodisce anche due pezzi unici: un torchio Saroglia del 1928 a macinazione meccanica e uno manuale del 1850 appartenuto all'oratorio di San Francesco di Sales fondato da Don Giovanni Bosco e donato dallo storico e xilografo Gianfranco Schialvino, il quale ha definito il lavoro un vero e proprio capolavoro. La xilografia dedicata ai Martiri turritani, in particolare al supplizio di Gavino, è stata realizzata in circa tre mesi dopo che Dettori ha accolto l’idea dell’assessora Cocco di realizzare un’incisione che ricordasse la Passio dei Martiri.

La xilografia rappresenta la tecnica di stampa più antica al mondo nata in Asia minore 3500 anni fa.

© Riproduzione riservata