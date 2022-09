Si chiama “Sportello in Spalla” l’ambizioso progetto a cui aderisce l’Unione dei Comuni del Gerrei per promuovere il territorio con attività locali e internazionali, dedicate in primis ai giovani ma anche alle scuole, alle associazioni giovanili e culturali e all’intera comunità. I giovani del territorio saranno coinvolti in una serie di importanti iniziative di formazione per essere in grado di conoscere e sfruttare le tante opportunità, anche di sviluppo e occupazione, offerte dalla Comunità Europea.

Il progetto, autofinanziato dagli enti aderenti e co-finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, intende informare i giovani sulle politiche dell’Unione Europea, orientarli sui programmi e sulle opportunità a loro destinate, favorire l’aggregazione e promuovere ed incentivare la mobilità europea.

Nei Comuni di Armungia, Ballao, Escalaplano, Goni, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Sant'Andrea Frius, Silius, Villasalto (Unione del Gerrei) verranno attivati sportelli itineranti e inoltre si punterà alla realizzazione di progetti di mobilità di breve e lungo periodo all’estero con il tutoraggio in itinere e la capitalizzazione dei risultati al loro rientro.

Coordinato dall’associazione Malik in partnerariato con Eurodesk Italy ed Eurobridge, "Sportello in Spalla” nasce per stimolare e guidare i territori, soprattutto quelli con maggiori barriere geografiche, nell'accesso il più ampio possibile e partecipato alle opportunità offerte dall’Unione Europea.

