Sabato 23 e domenica 24 marzo Sella&Mosca dedicherà un’apertura speciale alle Giornate FAI di Primavera, con orario continuato: dalle 10 alle 18 (ultima visita guidata alle 17.30).

L’ingresso alla tenuta si trova al Km 20-21 della SP 42 “Dei Due Mari”, a circa 10 km da Alghero. Percorrendo il lungo viale fra i vigneti gli ospiti potranno raggiungere la piazza situata nel cuore del borgo. Il personale di supporto fornirà le indicazioni su dove parcheggiare l’auto; da lì sarà semplice raggiungere a piedi la postazione dei volontari FAI.

Dopo l’iscrizione, le guide aziendali accompagneranno i visitatori in un percorso alla scoperta della storia e delle attività passate e presenti della Sella&Mosca. Si potrà respirare l’atmosfera del secolo scorso e contemporaneamente conoscere le tecniche più innovative, frutto della continua ricerca in vigna e in cantina, volte alla salvaguardia ambientale nel pieno rispetto del territorio e della sua biodiversità.

Si consigliano calzature comode adatte alla visita in cantina e ad una breve passeggiata nei vigneti. Sarà inoltre possibile degustare i vini e gli accompagnamenti proposti per l’occasione. Per gli eventuali acquisti in Enoteca, in entrambe le giornate gli iscritti FAI usufruiranno dello sconto del 10% (sarà richiesto di esibire la tessera in corso di validità).

