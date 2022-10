L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Cagliari celebra la Giornata Nazionale del Cane Guida domenica 23 ottobre alle 10 nella sala conferenze Giorgio Pisano de l’Unione Sarda a Cagliari.

La manifestazione rappresenta l’evento annuale più rilevante in materia di diritto all’accesso dei cani guida nei luoghi aperti al pubblico. Collaborano il Centro Regionale Helen Keller di Messina, i Lions Distretto 108L, L’Unione Sarda.

In Italia, contrariamente a quanto accade in altri Paesi dell’Unione Europea, la consapevolezza delle cittadine e dei cittadini riguardo al diritto di accesso dei cani-guida per non vedenti, è molto limitata, malgrado la legislazione nazionale, regionale e comunitaria lo preveda.

Questa diffusa ignoranza spesso degenera in atteggiamenti spiacevoli basati su preconcetti, relativi per esempio alla presunta “pericolosità comportamentale e sanitaria” di un cane-guida, o in atteggiamenti che mettono in seria difficoltà la persona non vedente che si ritrova spesso emarginata.

“Ancora oggi - afferma la Presidente dell’Unione Italiana Ciechi di Cagliari, Maria Basciu - si registrano episodi di discriminazione nonostante da quasi cinquant’anni la Legge 37/1974, integrata e modificata dalle Leggi 376/1988 e 60/2006, abbia stabilito che la persona con disabilità visiva ha il diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida in ogni luogo senza alcuna limitazione, nei viaggi, sui mezzi di trasporto pubblico e in generale in tutti gli esercizi aperti al pubblico. L’obiettivo della Giornata Nazionale del Cane Guida - prosegue Maria Basciu - è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’accettazione di questo imprescindibile strumento di autonomia e di mobilità per i non vedenti e di ricordare quali siano le disposizioni normative di cui disponiamo per facilitarne un pieno e consapevole utilizzo”.

Ecco il programma degli interventi: saluti delle autorità presenti e di Mario Barbuto, Presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti; Anna Maria Cannas, Rappresentante Distrettuale del Servizio Cani Guida Lions Distretto 108L; Linda Legname, Vice Presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Presidente Centro Regionale Helen Keller di Messina; Mariella Perra, Presidente Jàgaru Group Centro Cultura Cinofila ASD; Alberto Bertolotti, Presidente Confcommercio Sud Sardegna; Nicola Murru, Direttore Confesercenti; Maurizio Battelli, Presidente Associazione Extra; Daniela Medau, blogger animali; Massimo Russo, Istruttore Professionale Centro Regionale Helen Keller di Messina. Coordina Maria Basciu, Presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Sezione Territoriale di Cagliari.

