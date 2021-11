Oggi, 20 novembre, si celebra la giornata mondiale dell'infanzia. Una ricorrenza che suscita più di una riflessione e molte criticità. “Non c'è nulla da festeggiare – scrive in una nota Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef Italia –, anzi deve essere una giornata di silenzio, senza ipocriti indignazioni o retoriche sul futuro delle bambine e dei bambini, non ne possiamo più".

"La Carta del 1989, il Trattato più ratificato al mondo su infanzia e adolescenza - prosegue -, è oggi il più violato, stracciato dalla nostra indifferenza e inazione di fronte a bambini che muoiono di freddo ai confini dell'Europa e ogni anno continuano a perdere la vita in mare. E che dire dei bambini in Afghanistan che sopportano il peso di una crisi umanitaria senza precedenti? 14 milioni di loro non hanno cibo da mangiare, lo diciamo da mesi, è inammissibile".

"Oggi – conclude – ho deciso di non celebrare pubblicamente questa giornata, di spegnere simbolicamente i miei social per esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza alle bambine e ai bambini del pianeta, vittime dell'impotenza di noi adulti".

