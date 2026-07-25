Ogni angolo custodisce una storia e, a Olbia, è il momento di riscoprire il periodo giudicale e l'antica Civita, anche grazie al rinnovato interesse suscitato dalla recente pubblicazione del romanzo di Flavio Fara, Memorie di Elena di Gallura.

Partendo da uno dei monumenti più rappresentativi dell'epoca, la Basilica di San Simplicio, eretta in stile romanico-pisano sull'area di una necropoli punico-romana, fino ad arrivare a Piazza Elena di Gallura, l'iniziativa "Passeggiata nel Medioevo", in programma stasera con inizio alle 21.30, accompagnerà i partecipanti in un insolito e affascinante viaggio nel tempo attraverso cinque tappe nel cuore del centro storico.

Durante l'itinerario saranno illustrati gli aspetti più significativi dell'epoca giudicale grazie a un dialogo tra i riferimenti storici proposti dall'archeologa Letizia Fraschini e le letture tratte da Memorie di Elena di Gallura. Le letture saranno affiancate da altri documenti del periodo, offrendo un'esperienza coinvolgente e immersiva nel contesto politico, culturale e sociale della Gallura medievale.

Martedì 28 luglio, invece, Memorie di Elena di Gallura (Taphros Editrice) sarà presentato nella piazza del Centro sociale di Porto San Paolo, nell'ambito della rassegna letteraria "Libri sotto le stelle". All'incontro saranno presenti l'autore Flavio Fara e l'archeologa Letizia Fraschini, che dialogherà con lui sul romanzo e sul contesto storico che lo ha ispirato.

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