Passaggio di consegne alla presidenza dell'Accademia Belle Arti di Sassari: Giorgio Auneddu Mossa subentra ad Antonio Mereu.

Storico dell’Arte, scrittore, architetto, restauratore di opere d'arte e di beni culturali, il senese Auneddu Mossa è stato docente di Storia dell’Arte e del Restauro nelle Accademie di Stato, in particolare specialista della didattica dell’arte negli Istituti di Alta Cultura.

Ha curato restauri in diverse chiese della provincia in collaborazione con le Diocesi di Sassari e di Alghero-Bosa, nonché per alcune collezioni e opere in collaborazione con la Soprintendenza dei Beni artistici del Nord Sardegna.

Saggista di Storia dell'arte antica, moderna e contemporanea e della metodologia storica e critica della Storia dell’arte e del restauro, è stato docente presso Università e Accademie italiane ed estere di Storia dei Materiali e delle Tecniche Artistiche, di Beni Culturali e Ambientali e del Paesaggio, di Restauro dei Monumenti, di Storia della Conservazione delle Opere d'Arte e di Teoria e Metodi del Restauro presso le Università di Torino, Urbino e Roma e presso le Scuole di Specializzazione Interateneo delle Università degli Studi di Torino, della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino e, in particolare, dell'Accademia Albertina di Torino.

Oltre a numerose altre collaborazioni e progetti che lo hanno visto protagonista nel panorama artistico nazionale.

Dal 2006 è stato, per sua espressa scelta, docente a Sassari, presso la sede dell’Accademia sassarese "Mario Sironi".

