Cuglieri si prepara a svelare i suoi tesori storico-culturali in occasione della 29ma edizione di Monumenti Aperti, in programma nel fine settimana, che sarà all'insegna della scoperta, tra chiese secolari, musei, itinerari naturalistici e tradizioni locali. Per il decimo anno consecutivo lo scrigno del Montiferru aprirà le sue porte per raccontarsi, con la storia del borgo, la montagna, il mare, le tradizioni e i sapori.

Sabato 24 e domenica 25 si potranno visitare perle di storia e cultura grazie alla cura di tanti volontari, studenti, ragazzi, confratelli: dal Seminario regionale del Sacro Cuore con il parco e l’annessa Via Crucis, alla mostra del pittore Pietro Collu. Poi il Museo archeologico, il Museo dell’olio della famiglia Zampa alla casa Cocco-Arca, quindi la sartoria artistica di Luigia Lutzu e il Museo del Telaio Su Telalzu a Littos delle sorelle Fara. L'itinerario religioso e culturale include: la basilica della Madonna della Neve con la sua facciata neogotica e il cimitero monumentale; poi la chiesa di Sant’Antioco, il convento dei Cappuccini e la chiesa annessa, la chiesa Madonna delle Grazie e il convento dei frati Serviti.

Per gli appassionati di escursionismo e delle passeggiate storiche ben 4 itinerari: sabato pomeriggio il trekking naturalistico alla scoperta della suggestiva cascata di Massabari, con partenza da Tiu Memmere, sempre a cura di Marco Solinas. Domenica mattina visita alle suggestive domus de janas di Serruggiu a cura di Cuglieri Excursions. Sempre domenica al mattino l’itinerario che da Serrugiu porta a Casteddu Etzu, l’antico castello medievale quindi le fonti di Tiu Memmere a cura di Cuglieri Excursions. Al pomeriggio visita del centro storico tra le antiche vie in acciottolato, a cura dell’associazione Marafè. Un evento di comunità con saperi e sapori locali, tra cui tante leccornie alimentari come le celebri panadas.

Per info e orari è attivo l’Infopoint al Seminario, accessibile anche con l’app per telefonino. Monumenti Aperti è un progetto di Imago Mundi con la collaborazione del Comune di Cuglieri, delle associazioni locali, Barracelli, il parroco Don Mario Piras, le scuole primaria e secondaria e tanti volontari. Patrocinio del Parlamento Europeo, Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, poi i partner EjaTV, Radio Cagliari, Europa Nostra e Bes.

