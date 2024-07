La Fondazione Alghero apre le porte dei musei per i piccoli visitatori. Ogni giovedì al MŪSA - Museo Archeologico e ogni venerdì al MACOR - Museo del Corallo dove, nell’ambito del progetto “Patrimonio Connesso. Nuove forme di fruizione del patrimonio culturale di Alghero” (finanziato dal programma Fondo per la Cultura 2021), tornano le attività a cura di "Giochedù" di Eleonora Cattogno. Si tratta della “Giocovisita”, una visita guidata in lingua italiana pensata per le famiglie, abbinando alle informazioni relative ai musei alcuni piccoli giochi (indovinelli e rebus) riferibili ad Alghero Expert, i libri-gioco di Play Alghero che rientrano nel progetto Med Gaims. Al termine della visita ad ogni piccolo partecipante verrà consegnato il libro-gioco di Costanza o Miquel, relativo cioè al museo che è stato visitato. Le attività sono rivolte a famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni e la prenotazione è obbligatoria, entro le ore 13 del giorno di riferimento, al numero +39 339 46 874 57. La visita avrà una durata di circa un’ora e mezza. Il costo del biglietto per gli adulti manterrà le tariffe annuali (o l’utilizzo del biglietto unico integrato Alghero Ticket) e per ogni bambino e bambina partecipante il costo è di 2 euro con il libro gioco di Alghero Expert incluso.

Da non perdere. Lunedì 29 luglio e lunedì 26 agosto (alle ore 18) Giochedù invita i più piccoli a fare un tuffo virtuale nel mare di Digital Canvas. Un appuntamento divertente nella storica e suggestiva Torre di San Giovanni, la quale ospita Digital Canvas, un paesaggio marino popolato da flora, fauna e reperti di archeologia subacquea realmente rinvenuti nella costa di Alghero e attualmente custoditi all’interno del MŪSA Museo Archeologico di Alghero. L’attività è pensata per bambini e bambine dai 5 ai 10 anni senza l'accompagnamento dei genitori. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria al numero +39 339 468 7457 e il numero di posti è limitato. Il costo dell’attività è di 2 euro per partecipante.

